Лукашенко заявил, что прошедший год стал проверкой для пограничников

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что прошедший год стал проверкой для пограничников.
Лукашенко заявил, что прошедший год стал проверкой для пограничников
  • © Алексей Никольский
  • РИА Новости

«Прошлый год для всех нас был проверкой, особенно для людей в погонах, в том числе и для наших пограничных войск. Надо сказать, что в основном мы эту проверку выдержали: пограничные войска по своему основному направлению сработали намного лучше, чем другие силовые структуры», — цитирует БЕЛТА Лукашенко.

Он отметил положительные результаты в борьбе с незаконной миграцией, наркотрафиком, контрабандой, террористическими угрозами.

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