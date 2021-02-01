Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что прошедший год стал проверкой для пограничников.

«Прошлый год для всех нас был проверкой, особенно для людей в погонах, в том числе и для наших пограничных войск. Надо сказать, что в основном мы эту проверку выдержали: пограничные войска по своему основному направлению сработали намного лучше, чем другие силовые структуры», — цитирует БЕЛТА Лукашенко.

Он отметил положительные результаты в борьбе с незаконной миграцией, наркотрафиком, контрабандой, террористическими угрозами.