Акция протеста с требованием отставки Пашиняна проходит в Ереване
Акция протеста с требованием отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна проходит в Ереване, передаёт корреспондент РИА Новости.
- Reuters
Отмечается, что собравшиеся на площади Республики в Ереване пришли к зданию Генпрокуратуры Армении.
Уточняется, что полицейским удалось оттеснить протестующих от входа в здание Генпрокуратуры.
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