Акция протеста с требованием отставки Пашиняна проходит в Ереване

Акция протеста с требованием отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна проходит в Ереване, передаёт корреспондент РИА Новости.

Отмечается, что собравшиеся на площади Республики в Ереване пришли к зданию Генпрокуратуры Армении.

Уточняется, что полицейским удалось оттеснить протестующих от входа в здание Генпрокуратуры.