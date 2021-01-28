Акция протеста с требованием отставки Пашиняна проходит в Ереване

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Акция протеста с требованием отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна проходит в Ереване, передаёт корреспондент РИА Новости.
Акция протеста с требованием отставки Пашиняна проходит в Ереване
  • Reuters

Отмечается, что собравшиеся на площади Республики в Ереване пришли к зданию Генпрокуратуры Армении.

Уточняется, что полицейским удалось оттеснить протестующих от входа в здание Генпрокуратуры.

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