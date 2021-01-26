Лукашенко в ходе назначения нового главы КГК отметил оперативность ведомства

Президент Белоруссии Александр Лукашенко похвалил Комитет государственного контроля (КГК) за оперативность в последнее время. Об этом глава государства заявил в ходе назначения на пост председателя Комитета госконтроля Василия Герасимова, который до настоящего времени исполнял обязанности главы этого ведомства.

Reuters

«Мне нравится оперативность последнего времени. Молодцы. И дальше надо действовать, жёстко отстаивая интересы белорусского государства. По закону. У нас вся законодательная база создана для того, чтобы пресекать всякие попытки дестабилизации обстановки в стране. И что касается Комитета госконтроля, то это прежде всего финансирование из-за рубежа и деятельность разного рода так называемых коммерческих структур и предприятий, отдельных дельцов», — цитирует БЕЛТА Лукашенко. Ранее стало известно, что Лукашенко назначил Александра Вольфовича государственным секретарём Совета безопасности.