Лукашенко в ходе назначения нового главы КГК отметил оперативность ведомства

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко похвалил Комитет государственного контроля (КГК) за оперативность в последнее время. Об этом глава государства заявил в ходе назначения на пост председателя Комитета госконтроля Василия Герасимова, который до настоящего времени исполнял обязанности главы этого ведомства.
Лукашенко в ходе назначения нового главы КГК отметил оперативность ведомства
  • Reuters

«Мне нравится оперативность последнего времени. Молодцы. И дальше надо действовать, жёстко отстаивая интересы белорусского государства. По закону. У нас вся законодательная база создана для того, чтобы пресекать всякие попытки дестабилизации обстановки в стране. И что касается Комитета госконтроля, то это прежде всего финансирование из-за рубежа и деятельность разного рода так называемых коммерческих структур и предприятий, отдельных дельцов», — цитирует БЕЛТА Лукашенко.

Ранее стало известно, что Лукашенко назначил Александра Вольфовича государственным секретарём Совета безопасности.

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