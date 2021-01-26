Киргизия ведёт переговоры с Россией о локализации производства вакцины от коронавируса
- РИА Новости
Как пишет Интерфакс, об этом заявил глава киргизского Госкомитета промышленности, энергетики и недропользования страны Жыргалбек Сагынбаев.
По его словам, киргизская делегация была в Москве и на переговорах с членами правительства России обсуждала налаживание производства вакцины в Киргизии.
«Киргизия должна определить компанию, у которой есть технические возможности, отвечающие стандартам производства вакцины. С ними уже начались переговоры», — сказал глава Госкомитета.
Сагынбаев добавил, что подготовительную работу планируется завершить в первом квартале 2021 года.