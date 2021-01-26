Киргизия ведёт переговоры с Россией о локализации производства вакцины от коронавируса

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Киргизия и Россия в рамках сотрудничества в ЕАЭС рассматривают возможность производства российской вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19 на территории республики.
Киргизия ведёт переговоры с Россией о локализации производства вакцины от коронавируса
  • РИА Новости

Как пишет Интерфакс, об этом заявил глава киргизского Госкомитета промышленности, энергетики и недропользования страны Жыргалбек Сагынбаев.

По его словам, киргизская делегация была в Москве и на переговорах с членами правительства России обсуждала налаживание производства вакцины в Киргизии.

«Киргизия должна определить компанию, у которой есть технические возможности, отвечающие стандартам производства вакцины. С ними уже начались переговоры», — сказал глава Госкомитета.

Сагынбаев добавил, что подготовительную работу планируется завершить в первом квартале 2021 года.

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