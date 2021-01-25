В Таджикистане заявили об отсутствии случаев коронавируса за 15 дней

В Таджикистане в течение последних 15 дней не фиксируется новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19, сообщили в пресс-центре Минздрава республики.

«В Таджикистане с 10 января не зафиксировано новых случаев инфицирования коронавирусом», — приводит сообщение РИА Новости.

В стране за время пандемии выявили 13 308 случаев COVID-19, 13 218 заболевших вылечились, 90 человек скончались от последствий коронавируса.

В конце декабря посол России в Душанбе Игорь Лякин-Фролов заявил, что Таджикистан обсуждает с российской стороной вопрос поставок вакцины от коронавируса «Спутник V» в страну.