В Таджикистане заявили об отсутствии случаев коронавируса за 15 дней

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В Таджикистане в течение последних 15 дней не фиксируется новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19, сообщили в пресс-центре Минздрава республики.
В Таджикистане заявили об отсутствии случаев коронавируса за 15 дней
  • Reuters

«В Таджикистане с 10 января не зафиксировано новых случаев инфицирования коронавирусом», — приводит сообщение РИА Новости.

В стране за время пандемии выявили 13 308 случаев COVID-19, 13 218 заболевших вылечились, 90 человек скончались от последствий коронавируса.

В конце декабря посол России в Душанбе Игорь Лякин-Фролов заявил, что Таджикистан обсуждает с российской стороной вопрос поставок вакцины от коронавируса «Спутник V» в страну.

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