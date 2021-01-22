Зеленский и новый лидер ХДС Германии провели переговоры

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Украинский президент Владимир Зеленский провёл телефонный разговор с новым председателем Христианско-демократического союза Германии Армином Лашетом.
Зеленский и новый лидер ХДС Германии провели переговоры
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Об этом в Twitter написал посол Украины в Германии Андрей Мельник.

«Только что состоялся телефонный разговор президента Украины Владимира Зеленского с новым главой ХДС Армином Лашетом», — заявил Мельник.

По словам украинского посла, это первая беседа нового лидера ХДС с главой иностранного государства после оглашения результатов выборов председателя правящей партии в Германии.

Ранее Лашет был официально утверждён новым председателем Христианско-демократического союза Германии.

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