Зеленский и новый лидер ХДС Германии провели переговоры

Украинский президент Владимир Зеленский провёл телефонный разговор с новым председателем Христианско-демократического союза Германии Армином Лашетом.

Об этом в Twitter написал посол Украины в Германии Андрей Мельник.

«Только что состоялся телефонный разговор президента Украины Владимира Зеленского с новым главой ХДС Армином Лашетом», — заявил Мельник.

По словам украинского посла, это первая беседа нового лидера ХДС с главой иностранного государства после оглашения результатов выборов председателя правящей партии в Германии.

Ранее Лашет был официально утверждён новым председателем Христианско-демократического союза Германии.