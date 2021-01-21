На Украине созвали экстренное заседание кабмина из-за пожара в Харькове

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Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что правительство страны соберётся на экстренное заседание из-за пожара в харьковском доме престарелых.
На Украине созвали экстренное заседание кабмина из-за пожара в Харькове
  • ©dsns.gov.ua

Об этом сообщает «СТРАНА.ua» со ссылкой на пост в Telegram-канале Шмыгаля.

«По поручению президента Украины будет создана государственная комиссия во главе с министром развития общин и территорий, которая займётся выяснением причин трагедии», — отметил он.

Согласно последним данным, в результате пожара в харьковском доме престарелых 15 человек погибли, 11 пострадали.

В Генпрокуратуре Украины сказали, что предварительная причина возгорания — неосторожное обращение с электронагревательными приборами.

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