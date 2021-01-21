Правительство Киргизии ушло в отставку

Правительство Киргизии во главе с Садыром Жапаровым сложило полномочия по итогам прошедших в стране досрочных президентских выборов. Об этом сообщила пресс-служба исполняющего обязанности президента республики Таланта Мамытова.

«Исполняющий обязанности президента Киргизской Республики, спикер Жогорку Кенеша (парламента. — RT) Талант Мамытов подписал постановление «О прекращении полномочий премьер-министра Киргизской Республики и правительства Киргизской Республики», — говорится в сообщении.

Мамытов принял заявление Жапарова о сложении полномочий, а также признал действующий состав правительства ушедшим в отставку.

При этом в соответствии с законодательством Киргизии члены кабмина будут исполнять свои обязанности до формирования нового состава правительства.

Исполняющим обязанности премьер-министра назначен первый вице-премьер Артём Новиков.

16 января Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Киргизии по итогам обработки 100% протоколов сообщила о победе Жапарова на досрочных выборах главы государства с 79,23% голосов.

Инаугурация Жапарова состоится 28 января.