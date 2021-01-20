Украинский волонтёр рассказала о трудностях работы по спасению животных

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Председатель организации «Украинское объединение защитников животных» Мария Трунова рассказала о трудностях работы.
Украинский волонтёр рассказала о трудностях работы по спасению животных
  • Pixabay

В беседе с Nation News она заявила, что в Киеве, как и по всей стране, приюты переполнены, занимаются животными только добровольцы.

«Поддержки от государства нет, поэтому решаем все вопросы сами, как можем, работаем только на пожертвованиях неравнодушных людей. Мы сотрудничаем с Верховной радой, пытаемся повлиять на законодательные инициативы, но пока в законодательной базе нет ответственного за защиту животных, ничего не изменится», — отметила Трунова.

По её словам, на данный момент нет даже регуляции численности животных.

Как отметила Трунова, решать проблемы нужно в корне, чтобы на государственном уровне урегулировали вопрос и определили ответственный орган по защите животных.

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