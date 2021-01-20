Киргизия запросила у России 500 тысяч доз вакцины от коронавируса
Киргизия запросила у России 500 тыс. доз вакцины от коронавируса. Об этом сообщил министр здравоохранения республики Алымкадыр Бейшеналиев.
- © REUTERS/Tatyana Makeyeva
Как пишет РИА Новости, по словам Бейшеналиева, получено согласие от Минздрава России, «в ближайшее время вопрос решится».
16 января сообщалось, что общее число случаев заболевания коронавирусом в Киргизии достигло 82 986.
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