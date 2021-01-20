Киргизия запросила у России 500 тысяч доз вакцины от коронавируса

Короткая ссылка
Киргизия запросила у России 500 тыс. доз вакцины от коронавируса. Об этом сообщил министр здравоохранения республики Алымкадыр Бейшеналиев.
Киргизия запросила у России 500 тысяч доз вакцины от коронавируса
  • © REUTERS/Tatyana Makeyeva

Как пишет РИА Новости, по словам Бейшеналиева, получено согласие от Минздрава России, «в ближайшее время вопрос решится».

16 января сообщалось, что общее число случаев заболевания коронавирусом в Киргизии достигло 82 986.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить