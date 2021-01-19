В СК рассказали о розыске 32 граждан в связи с нападениями на российские дипмиссии на Украине

По его словам, в связи с нападениями на дипломатических сотрудников и учреждения в международный розыск объявлены 32 человека.
«В настоящее время в нашем управлении расследуется пять уголовных дел по 21 факту нападения на дипломатических сотрудников и учреждения. Несмотря на особую сложность расследования таких преступлений, на данный момент к уголовной ответственности привлечены 32 лица, большинство из которых — граждане Украины. Эти лица объявлены в международный розыск», — рассказал в интервью RT Дмитрий Маньшин.
Следователь отметил, что большинство обвиняемых — активные участники украинской неонацистской группировки «С14».
Управление по расследованию преступлений, связанных с применением запрещённых средств и методов ведения войны, было создано в 2014 году, после начала военного конфликта на Украине.