В СК рассказали о розыске 32 граждан в связи с нападениями на российские дипмиссии на Украине

Руководитель Второго отдела управления по расследованию преступлений, связанных с применением запрещённых средств и методов ведения войны, ГСУ СКР Дмитрий Маньшин в беседе с RT рассказал подробности расследования серии нападений на дипмиссии России.

По его словам, в связи с нападениями на дипломатических сотрудников и учреждения в международный розыск объявлены 32 человека.

«В настоящее время в нашем управлении расследуется пять уголовных дел по 21 факту нападения на дипломатических сотрудников и учреждения. Несмотря на особую сложность расследования таких преступлений, на данный момент к уголовной ответственности привлечены 32 лица, большинство из которых — граждане Украины. Эти лица объявлены в международный розыск», — рассказал в интервью RT Дмитрий Маньшин.

Следователь отметил, что большинство обвиняемых — активные участники украинской неонацистской группировки «С14».

Управление по расследованию преступлений, связанных с применением запрещённых средств и методов ведения войны, было создано в 2014 году, после начала военного конфликта на Украине.