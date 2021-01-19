На Украине выявили 3939 новых случаев коронавируса за сутки
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Соответствующие данные опубликованы на сайте системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны Украины.
За прошедшие 24 часа в стране умерли 177 пациентов с коронавирусом.
Всего с начала пандемии на Украине скончались 21 046 пациентов с COVID-19, 886 248 человек вылечились.
Ранее сообщалось, что на Украине создадут реестр лиц, которым сделали прививку от коронавирусной инфекции COVID-19.