Президент Армении назначил нового главу Минздрава

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Президент Армении Армен Саркисян подписал указ о назначении заместителя министра здравоохранения Анаит Аванесян новым главой Минздрава республики.
Президент Армении назначил нового главу Минздрава
  • globallookpress.com

«Назначить Анаит Аванесян министром здравоохранения Республики Армения», — приводит документ пресс-служба Саркисяна.

Другим указом от данной должности освобождён Арсен Торосян.

18 января глава Минздрава Армении подал прошение об отставке.

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