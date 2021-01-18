Президент Армении назначил нового главу Минздрава
Президент Армении Армен Саркисян подписал указ о назначении заместителя министра здравоохранения Анаит Аванесян новым главой Минздрава республики.
- globallookpress.com
«Назначить Анаит Аванесян министром здравоохранения Республики Армения», — приводит документ пресс-служба Саркисяна.
Другим указом от данной должности освобождён Арсен Торосян.
18 января глава Минздрава Армении подал прошение об отставке.
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