На Украине выявили 3034 новых случая коронавируса за сутки

На Украине выявили 3034 новых случая заболевания COVID-19 за сутки. Всего в стране было зафиксировано 1 163 716 случаев инфицирования коронавирусом.

Соответствующие данные опубликованы на сайте системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны Украины.

За прошедшие 24 часа в стране умерли 67 пациентов с коронавирусом.

Всего с начала пандемии на Украине скончались 20 869 пациентов с COVID-19, 871 196 человек вылечились.

Ранее сообщалось, что на Украине создадут реестр лиц, которым сделали прививку от коронавирусной инфекции COVID-19.