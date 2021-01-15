МВД Белоруссии опровергло сообщения о лагерях для оппозиционеров

Короткая ссылка
В МВД Белоруссии назвали недостоверной информацию о планах создать лагеря для оппозиционеров, передаёт Интерфакс.
МВД Белоруссии опровергло сообщения о лагерях для оппозиционеров
  • Reuters

«Мы не комментировали и не будем комментировать фейки», — цитирует агентство официального представителя ведомства Ольгу Чемоданову.

Она подчеркнула, что задачи министерства — охрана общественного порядка, обеспечение безопасности и борьба с преступностью, в своей деятельности оно руководствуется законом.

Ранее оппозиционная инициатива, объединяющая бывших сотрудников силовых структур республики, разместила в интернете видеозапись, якобы сделанную во время выступления замминистра внутренних дел Николая Карпенкова перед личным составом ГУБОПиК в октябре 2020 года.

Человек, названный Карпенковым, в частности, охарактеризовал оппозиционеров как террористов, предложил создать лагеря «для особо острокопытных, для отселения» и поставить по периметру колючую проволоку.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить