МВД Белоруссии опровергло сообщения о лагерях для оппозиционеров

В МВД Белоруссии назвали недостоверной информацию о планах создать лагеря для оппозиционеров, передаёт Интерфакс.

«Мы не комментировали и не будем комментировать фейки», — цитирует агентство официального представителя ведомства Ольгу Чемоданову.

Она подчеркнула, что задачи министерства — охрана общественного порядка, обеспечение безопасности и борьба с преступностью, в своей деятельности оно руководствуется законом.

Ранее оппозиционная инициатива, объединяющая бывших сотрудников силовых структур республики, разместила в интернете видеозапись, якобы сделанную во время выступления замминистра внутренних дел Николая Карпенкова перед личным составом ГУБОПиК в октябре 2020 года.

Человек, названный Карпенковым, в частности, охарактеризовал оппозиционеров как террористов, предложил создать лагеря «для особо острокопытных, для отселения» и поставить по периметру колючую проволоку.