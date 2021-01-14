Кулеба анонсировал скорую онлайн-встречу «Люблинского треугольника»

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Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба анонсировал скорую онлайн-встречу «Люблинского треугольника», в которой примут участие его коллеги из Литвы и Польши.
Кулеба анонсировал скорую онлайн-встречу «Люблинского треугольника»
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«Вскоре состоится онлайн-встреча глав МИД «Люблинского треугольника». Поэтому ждите новости», — написал он в Twitter.

Как пишет РИА Новости, формат «Люблинского треугольника» был создан декларацией министров иностранных дел Литвы, Польши и Украины летом 2020 года в польском городе Люблин.

Стороны намерены в рамках этого формата обсуждать такие вопросы, как безопасность, экономика, торговля, инвестиции, туризм и инфраструктура.

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