Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба анонсировал скорую онлайн-встречу «Люблинского треугольника», в которой примут участие его коллеги из Литвы и Польши.

«Вскоре состоится онлайн-встреча глав МИД «Люблинского треугольника». Поэтому ждите новости», — написал он в Twitter.

Как пишет РИА Новости, формат «Люблинского треугольника» был создан декларацией министров иностранных дел Литвы, Польши и Украины летом 2020 года в польском городе Люблин.

Стороны намерены в рамках этого формата обсуждать такие вопросы, как безопасность, экономика, торговля, инвестиции, туризм и инфраструктура.