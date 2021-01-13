На Украине за сутки зафиксировали более 6 тысяч случаев коронавируса

На Украине выявили 6409 новых случаев заболевания COVID-19 за сутки. Всего в стране было зафиксировано 1 130 839 инфицированных коронавирусом.

Соответствующие данные опубликованы на сайте системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны Украины.

За прошедшие 24 часа в стране умерли 195 пациентов с коронавирусом.

Всего с начала пандемии на Украине скончались 20 214 пациентов с COVID-19, 826 871 человек вылечился.

Ранее сообщалось, что на Украине создадут реестр лиц, которым сделали прививку от коронавирусной инфекции COVID-19.