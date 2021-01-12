На Украине выявили 5116 новых случаев коронавируса за сутки
- globallookpress.com
Соответствующие данные опубликованы на сайте системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны Украины.
За прошедшие 24 часа в стране умерли 184 пациента с коронавирусом.
Всего с начала пандемии на Украине скончались 20 019 пациентов с COVID-19, 812 368 человек вылечились.
Ранее сообщалось, что на Украине создадут реестр лиц, которым сделали прививку от коронавирусной инфекции COVID-19.