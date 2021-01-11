Миссия ШОС признала выборы в парламент Казахстана демократичными
«Миссия признаёт прошедшие выборы свободными, честными, достоверными и демократичными. Легитимность выборов не вызывает сомнений», — приводит ТАСС заявление, зачитанное главой миссии Чжаном Хайчжоу.
По его словам, выборы соответствовали требованиям избирательного законодательства Казахстана, случаи нарушений, которые могли повлиять на итоги выборов, не выявлены.
Миссия также констатировала, что избрание законодательного органа стало важным шагом на пути дальнейшего развития демократического Казахстана.
10 января в Казахстане прошли выборы депутатов мажилиса, избираемых по партийным спискам.
По данным экзитполов, победу одержала партия «Нур Отан», возглавляемая экс-президентом страны Нурсултаном Назарбаевым.