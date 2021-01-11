Миссия ШОС признала выборы в парламент Казахстана демократичными

Наблюдатели от Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) признают прошедшие в Казахстане выборы в мажилис (нижнюю палату) парламента демократичными. Об этом говорится в заявлении миссии.