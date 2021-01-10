Лукашенко заявил, что, кроме Путина, у него друзей нет
- Reuters
«Да, я его считаю своим другом, и в этом году он подтвердил, что он является не только моим другом, но и другом белорусского народа. Искренне», — цитирует РИА Новости Лукашенко.
Белорусскому президенту задали вопрос, есть ли у него другие друзья, на что Лукашенко ответил отрицательно.
«Тяжёлый вопрос, я над ним очень много раз задумывался, прихожу к тому выводу, что, наверное, нет», — добавил он.
Ранее Лукашенко отмечал, что в политике он «намертво» в одной команде с Путиным.