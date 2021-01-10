Лукашенко заявил, что, кроме Путина, у него друзей нет

Белорусский президент Александр Лукашенко в интервью программе «Действующие лица» на канале «Россия 1» заявил, что считает российского лидера Владимира Путина своим другом и другом белорусского народа, однако, по словам главы государства, других друзей у него нет.

«Да, я его считаю своим другом, и в этом году он подтвердил, что он является не только моим другом, но и другом белорусского народа. Искренне», — цитирует РИА Новости Лукашенко.

Белорусскому президенту задали вопрос, есть ли у него другие друзья, на что Лукашенко ответил отрицательно.

«Тяжёлый вопрос, я над ним очень много раз задумывался, прихожу к тому выводу, что, наверное, нет», — добавил он.

Ранее Лукашенко отмечал, что в политике он «намертво» в одной команде с Путиным.