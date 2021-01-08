Автомобиль с людьми упал в озеро Рица в Абхазии, один человек погиб.

«Автомобиль Honda упал в озеро с автотрассы, ведущей на дачу Сталина», — приводит РИА Новости сообщение МЧС республики.

В ведомстве уточнили, что в машине находились четыре человека — один погиб, троим удалось выпрыгнуть из падающей машины. Водолазы ГИМС МЧС извлекли тело из автомобиля.

В августе 2020 года сообщалось, что в Абхазии обнаружили тело девушки из Санкт-Петербурга, которая упала с обрыва в реку Бзыбь во время поездки на квадроцикле.