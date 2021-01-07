В Армении планируют продлить карантин из-за COVID-19 на шесть месяцев

Министерство здравоохранение Армении планирует продлить на шесть месяцев карантин, введённый из-за коронавирусной инфекции COVID-19.

Об этом РИА Новости заявила пресс-секретарь ведомства Алина Никогосян.

«Мы направили в правительство проект решения о продлении на шесть месяцев карантина. Это вызвано сложившейся ситуацией с коронавирусом», — сказала она.

Отмечается, что 11 января истекает срок действия нынешнего карантина.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян ушёл на самоизоляцию в связи с эпидемиологической ситуацией в республике.