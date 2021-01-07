В Армении планируют продлить карантин из-за COVID-19 на шесть месяцев
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Об этом РИА Новости заявила пресс-секретарь ведомства Алина Никогосян.
«Мы направили в правительство проект решения о продлении на шесть месяцев карантина. Это вызвано сложившейся ситуацией с коронавирусом», — сказала она.
Отмечается, что 11 января истекает срок действия нынешнего карантина.
Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян ушёл на самоизоляцию в связи с эпидемиологической ситуацией в республике.