В Армении планируют продлить карантин из-за COVID-19 на шесть месяцев

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Министерство здравоохранение Армении планирует продлить на шесть месяцев карантин, введённый из-за коронавирусной инфекции COVID-19.
В Армении планируют продлить карантин из-за COVID-19 на шесть месяцев
  • © РИА Новости / Рамиль Ситдиков

Об этом РИА Новости заявила пресс-секретарь ведомства Алина Никогосян.

«Мы направили в правительство проект решения о продлении на шесть месяцев карантина. Это вызвано сложившейся ситуацией с коронавирусом», — сказала она.

Отмечается, что 11 января истекает срок действия нынешнего карантина.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян ушёл на самоизоляцию в связи с эпидемиологической ситуацией в республике.

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