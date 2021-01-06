В Киеве националисты устроили митинг у здания посольства Израиля
- РИА Новости
Об этом сообщает «СТРАНА.ua».
Отмечается, что посольство Израиля взято под усиленную охрану Нацгвардии Украины.
«Силовики организовали живую цепь — закрывают собой вход в дипломатическое учреждение и его стены», — пишет издание.
Уточняется, что националисты кричат оскорбления в адрес посла Израиля в стране Йоэля Лиона, который ранее назвал Степана Бандеру пособником нацистов и осудил участников марша, устроенного в честь него.
Ранее в России оценили киевское шествие в честь Бандеры.