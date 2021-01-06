В Киеве националисты устроили митинг у здания посольства Израиля

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В Киеве националисты проводят демонстрацию у здания посольства Израиля на Украине.
В Киеве националисты устроили митинг у здания посольства Израиля
  • РИА Новости

Об этом сообщает «СТРАНА.ua».

Отмечается, что посольство Израиля взято под усиленную охрану Нацгвардии Украины.

«Силовики организовали живую цепь — закрывают собой вход в дипломатическое учреждение и его стены», — пишет издание.

Уточняется, что националисты кричат оскорбления в адрес посла Израиля в стране Йоэля Лиона, который ранее назвал Степана Бандеру пособником нацистов и осудил участников марша, устроенного в честь него.

Ранее в России оценили киевское шествие в честь Бандеры.

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