В Киеве националисты устроили митинг у здания посольства Израиля

В Киеве националисты проводят демонстрацию у здания посольства Израиля на Украине.

Об этом сообщает «СТРАНА.ua».

Отмечается, что посольство Израиля взято под усиленную охрану Нацгвардии Украины.

«Силовики организовали живую цепь — закрывают собой вход в дипломатическое учреждение и его стены», — пишет издание.

Уточняется, что националисты кричат оскорбления в адрес посла Израиля в стране Йоэля Лиона, который ранее назвал Степана Бандеру пособником нацистов и осудил участников марша, устроенного в честь него.

Ранее в России оценили киевское шествие в честь Бандеры.