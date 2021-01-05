Президент Казахстана написал статью о независимости страны

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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев опубликовал в газете Egemen Qazaqstan статью, в которой рассказал о том, что народ жил на территории страны на протяжении веков.
Президент Казахстана написал статью о независимости страны
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«Такую огромную территорию казахам никто не дарил извне. Наша история не измеряется 1991-м или 1936 годом. Наши люди жили и росли здесь во времена Казахского ханства и раньше — при Золотой Орде, Тюркском каганате, гуннах и саках», — написал Токаев.

В опубликованной статье Токаев назвал главным богатством Казахстана «священную землю, унаследованную от предков».

Ранее глава комитета Госдумы по образованию и науке Вячеслав Никонов заявил, что территория Казахстана — это подарок от России. Позднее Никонов объяснил, что своим заявлением имел в виду, что интересы страны были в полной мере соблюдены при определении границ Казахской ССР.

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