Президент Казахстана написал статью о независимости страны

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев опубликовал в газете Egemen Qazaqstan статью, в которой рассказал о том, что народ жил на территории страны на протяжении веков.

«Такую огромную территорию казахам никто не дарил извне. Наша история не измеряется 1991-м или 1936 годом. Наши люди жили и росли здесь во времена Казахского ханства и раньше — при Золотой Орде, Тюркском каганате, гуннах и саках», — написал Токаев.

В опубликованной статье Токаев назвал главным богатством Казахстана «священную землю, унаследованную от предков».

Ранее глава комитета Госдумы по образованию и науке Вячеслав Никонов заявил, что территория Казахстана — это подарок от России. Позднее Никонов объяснил, что своим заявлением имел в виду, что интересы страны были в полной мере соблюдены при определении границ Казахской ССР.