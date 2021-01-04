Украинская полиция получила новые данные по делу об убийстве Шеремета

Украинская полиция заявила, что получила записи и документы, на которых якобы обсуждается убийство журналиста Павла Шеремета.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Национальной полиции Украины.

«Нацполиция получила в распоряжение информацию о возможных заказчиках убийства Павла Шеремета. Документы и аудиозаписи, самые поздние из которых датированы 2012 годом, уже поступили в распоряжение следствия и представляют интерес с точки зрения установления заказчиков преступления», — заявили в полиции.

Отмечается, что на записях, которые также появились в интернете, неустановленные лица обсуждают вопрос убийства Шеремета.

В полиции добавили, что, «в частности, обсуждался вариант отравления с использованием токсичных веществ, а также подрыв».

Издание «Украинская правда» ранее сообщило, что получило записи разговора, касающегося убийства Шеремета, на которых якобы звучат слова бывшего главы Комитета госбезопасности Белоруссии Вадима Зайцева.

Журналист Павел Шеремет погиб 20 июля 2016 года в результате взрыва автомобиля в центре Киева.