На Украине за сутки выявлено 9699 случаев коронавируса

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На Украине за сутки выявлено 9699 новых заболевших коронавирусной инфекцией. Общее число зафиксированных в стране случаев COVID-19 возросло до 1 055 047.
На Украине за сутки выявлено 9699 случаев коронавируса
  • © REUTERS/Valentyn Ogirenko

«9699 новых случаев коронавирусной инфекции COVID-19 зафиксировано на Украине по состоянию на 31 декабря. В частности, заболели 341 ребёнок и 439 медработников», — написал министр здравоохранения Украины Максим Степанов в Facebook.

За сутки в стране госпитализировали 2704 человека, 209 заболевших умерли.

Ранее в Киеве заявили, что рассчитывают получить 700 тыс. доз вакцины от коронавируса от Китая в феврале 2021 года.

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