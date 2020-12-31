На Украине за сутки выявлено 9699 случаев коронавируса

На Украине за сутки выявлено 9699 новых заболевших коронавирусной инфекцией. Общее число зафиксированных в стране случаев COVID-19 возросло до 1 055 047.

«9699 новых случаев коронавирусной инфекции COVID-19 зафиксировано на Украине по состоянию на 31 декабря. В частности, заболели 341 ребёнок и 439 медработников», — написал министр здравоохранения Украины Максим Степанов в Facebook.

За сутки в стране госпитализировали 2704 человека, 209 заболевших умерли.

Ранее в Киеве заявили, что рассчитывают получить 700 тыс. доз вакцины от коронавируса от Китая в феврале 2021 года.