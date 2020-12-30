Китай временно закрывает границу с Киргизией с 1 января из-за празднования Нового года.

«В связи с празднованием Нового года по инициативе китайской стороны с 1 января 2021 года пункты пропуска «Торугарт-автодорожный» и «Иркештам-автодорожный», расположенные на киргизско-китайском участке государственной границы, будут временно закрыты для пропуска транспортных средств и грузов», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы киргизской государственной пограничной службы.

Отмечается, что пропуск транспортных средств и грузов на КПП «Торугарт-автодорожный» возобновится 4 января 2021 года, на КПП «Иркештам-автодорожный» — 2 января 2021 года.

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