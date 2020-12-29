В Белоруссии число случаев коронавируса достигло 190 404

Короткая ссылка
В Белоруссии число выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 достигло 190 404.
В Белоруссии число случаев коронавируса достигло 190 404
  • Reuters

Об этом информирует БЕЛТА со ссылкой на Минздрав страны.

Отмечается, что всего в Белоруссии выздоровели 169 257 пациентов с подтверждённой ранее коронавирусной инфекцией COVID-19.

Всего проведено 3 937 864 теста.

Также сообщается, что «за весь период распространения инфекции на территории страны умерли 1404 пациента с выявленной коронавирусной инфекцией».

Доктор медицинских наук, профессор, академик РАН, заслуженный деятель науки России Сергей Колесников, депутат Госдумы III—V созывов, в беседе с ФАН напомнил об особенностях коронавирусной инфекции.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить