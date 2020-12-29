В Белоруссии число случаев коронавируса достигло 190 404

В Белоруссии число выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 достигло 190 404.

Об этом информирует БЕЛТА со ссылкой на Минздрав страны.

Отмечается, что всего в Белоруссии выздоровели 169 257 пациентов с подтверждённой ранее коронавирусной инфекцией COVID-19.

Всего проведено 3 937 864 теста.

Также сообщается, что «за весь период распространения инфекции на территории страны умерли 1404 пациента с выявленной коронавирусной инфекцией».

Доктор медицинских наук, профессор, академик РАН, заслуженный деятель науки России Сергей Колесников, депутат Госдумы III—V созывов, в беседе с ФАН напомнил об особенностях коронавирусной инфекции.