В Белоруссии число случаев коронавируса достигло 190 404
- Reuters
Об этом информирует БЕЛТА со ссылкой на Минздрав страны.
Отмечается, что всего в Белоруссии выздоровели 169 257 пациентов с подтверждённой ранее коронавирусной инфекцией COVID-19.
Всего проведено 3 937 864 теста.
Также сообщается, что «за весь период распространения инфекции на территории страны умерли 1404 пациента с выявленной коронавирусной инфекцией».
Доктор медицинских наук, профессор, академик РАН, заслуженный деятель науки России Сергей Колесников, депутат Госдумы III—V созывов, в беседе с ФАН напомнил об особенностях коронавирусной инфекции.