Володин и Додон провели встречу в Москве

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В пятницу, 25 декабря, состоялась встреча спикера Госдумы Вячеслава Володина и бывшего президента Молдавии Игоря Додона, во время которой стороны обсудили в том числе создание рабочей группы между нижней палатой парламента России и партией социалистов Молдавии. Об этом заявили в пресс-службе Думы.
Володин и Додон провели встречу в Москве
  • © РИА Новости / Александр Астафьев

«Сегодняшняя ситуация в первую очередь в минус играет и стране, и нашим отношениям, и гражданам из‑за того, что наши межпарламентские контакты минимальны, практически заморожены, мы не имеем возможности участвовать в межпарламентских площадках в рамках Межпарламентского союза, других структур», — сказал Володин.

По его словам, на уровне глав государств диалог эффективен.

«Хотелось бы, чтобы такой же диалог у нас был реализован и со всеми ветвями власти Республики Молдова», — сказал председатель Госдумы.

В свою очередь, Додон поблагодарил Россию за открытость к диалогу с Молдавией.

«Я хочу поблагодарить и от меня лично, и от граждан Республики Молдова за открытость со стороны всех государственных структур Российской Федерации к диалогу и решению тех проблем, с которыми сталкиваются и наши производители, и наши экспортёры, и наши граждане, которые временно или постоянно находятся на территории России. Мы чувствуем эту открытость на уровне президента — у нас очень хороший диалог сложился за последние два года. Мы чувствуем это в вашем лице — от Государственной думы», — сказал Додон.

Ранее, как передавало ФБА «Экономика сегодня», Володин прокомментировал заявление МИД Украины о строительстве опреснительных станций на Крымском полуострове.

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