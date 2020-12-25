На Украине злоумышленники захватили нефтебазу

Полиция Николаевской области Украины сообщила о захвате злоумышленниками нефтебазы в Ингульском районе города Николаева.

«Сообщение о захвате частного предприятия на территории нефтебазы поступило в полицию около 09:15 сегодня, 25 декабря. Представитель фирмы сообщил, что на территорию нефтебазы проникла группа неизвестных мужчин, и они захватили предприятие», — говорится в сообщении полиции на странице в Facebook.

Точные причины захвата нефтебазы пока не установлены. Предварительно правоохранители выяснили, что требования сторон носят гражданско-правовой характер, однако полиция выясняет все обстоятельства произошедшего.

В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, проверяется законность предоставленных сторонами документов.