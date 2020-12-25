Путин предложил обсудить ситуацию в СНГ на совещании Совбеза

Российский лидер Владимир Путин предложил членам Совбеза России обсудить ситуацию в странах СНГ.

«Давайте на сегодняшней встрече, на совещании постоянных членов Совета безопасности, обсудим ситуацию, которая складывается на площадке СНГ», — заявил Путин.

По его словам, «это одно из важнейших, если не сказать самое главное, самое важное направление нашей работы на внешнеполитическом треке».

Ранее Путин в ходе заседания глав СНГ заявил, что попытки вмешательства извне в дела некоторых стран Содружества Независимых Государств в 2020 году являются серьёзным вызовом.