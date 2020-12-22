В Белоруссии рассказали о планах по вакцинации населения от COVID-19
- РИА Новости
Об этом сообщает БЕЛТА.
По его словам, вакцинация от коронавируса в стране начнётся в январе 2021 года.
«До конца весны планируется привить 1,2 млн человек, а затем выйти на показатель 5,5 млн вакцинированных», — пишет агентство.
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