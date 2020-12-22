В Белоруссии рассказали о планах по вакцинации населения от COVID-19

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Министр здравоохранения Белоруссии Дмитрий Пиневич заявил, что до конца весны в стране планируют вакцинировать от коронавирусной инфекции COVID-19 1,2 млн человек.
В Белоруссии рассказали о планах по вакцинации населения от COVID-19
  • РИА Новости

Об этом сообщает БЕЛТА.

По его словам, вакцинация от коронавируса в стране начнётся в январе 2021 года.

«До конца весны планируется привить 1,2 млн человек, а затем выйти на показатель 5,5 млн вакцинированных», — пишет агентство.

Ранее Белоруссия стала первой зарубежной страной, которая зарегистрировала российскую вакцину «Спутник V».

Инфекционист, вирусолог доктор медицинских наук Николай Малышев в беседе с НСН оценил ситуацию с COVID-19.

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