В Белоруссии возбудили дело о хищении против бывшего посла в Аргентине

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Белорусская генпрокуратура возбудила уголовное дело против бывшего посла республики в Аргентине Владимира Астапенко по делу о хищении.
В Белоруссии возбудили дело о хищении против бывшего посла в Аргентине
  • globallookpress.com

Материалы в отношении Астапенко в генеральную прокуратуру поступили из МВД, он занимал пост посла в Аргентине, Парагвае, Перу, Уругвае и Чили по совместительству.

«Установлено, что подозреваемый путём злоупотребления служебными полномочиями завладел $2393, что по курсу Национального банка Республики Беларусь составило 6077 рублей, которые использовал в личных целях», — говорится в сообщении прокуратуры.

Возбуждено дело по ч. 1 ст. 210 УК Республики Беларусь.

Организация предварительного расследования поручена центральному аппарату Следственного комитета.

В сентябре президент Белоруссии Александр Лукашенко освободил Василия Марковича от должности посла республики в Латвии и лишил его дипломатического ранга «за ненадлежащее исполнение должностных обязанностей».

Также в августе глава государства подписал указ об отставке посла республики в Словакии Игоря Лещени, который ранее поддержал протесты оппозиции.

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