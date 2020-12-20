В Минске задержали порядка 100 человек на акциях протеста
- Reuters
Об этом заявила официальный представитель ГУВД Мингорисполкома Наталья Ганусевич, передаёт ТАСС.
По её словам, участников незаконных акций неоднократно предупреждали о недопустимости противоправных действий.
Она отметила, что после этого «наиболее активные лица были задержаны — около 100 граждан».
По словам Ганусевич, в отношении них проводится проверка в рамках действующего законодательства.
Ранее Ганусевич заявила, что несколько человек были задержаны на несанкционированных акциях протеста в Минске.