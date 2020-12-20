В Минске задержали порядка 100 человек на акциях протеста

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В белорусской столице задержаны около 100 человек, которые принимали участие в несанкционированных акциях протеста.
В Минске задержали порядка 100 человек на акциях протеста
  • Reuters

Об этом заявила официальный представитель ГУВД Мингорисполкома Наталья Ганусевич, передаёт ТАСС.

По её словам, участников незаконных акций неоднократно предупреждали о недопустимости противоправных действий. 

Она отметила, что после этого «наиболее активные лица были задержаны — около 100 граждан».

По словам Ганусевич, в отношении них проводится проверка в рамках действующего законодательства.

Ранее Ганусевич заявила, что несколько человек были задержаны на несанкционированных акциях протеста в Минске.

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