В Минске усилили меры безопасности перед акцией протеста
- Reuters
Об этом сообщило РИА Новости.
По данным агентства, утром в воскресенье спецтехника рассредоточилась по белорусской столице, в том числе в центре города.
Меры безопасности также усилили в микрорайонах Уручье, Восток, Юго-Запад, Малиновка, на части проспекта Независимости и на прилегающих улицах.
Также очевидцы заметили технику силовиков в микрорайоне Каменная Горка, в районе станции метро «Пушкинская» и на улице Богдановича.
Ранее в МВД Белоруссии сообщили, что в ИВС страны после протестов 13 декабря отправили 271 человека.