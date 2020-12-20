В Минске усилили меры безопасности перед акцией протеста

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Сотрудники белорусских правоохранительных органов усилили дежурство в разных микрорайонах Минска перед запланированной несанкционированной акцией оппозиции.
В Минске усилили меры безопасности перед акцией протеста
  • Reuters

Об этом сообщило РИА Новости.

По данным агентства, утром в воскресенье спецтехника рассредоточилась по белорусской столице, в том числе в центре города.

Меры безопасности также усилили в микрорайонах Уручье, Восток, Юго-Запад, Малиновка, на части проспекта Независимости и на прилегающих улицах.

Также очевидцы заметили технику силовиков в микрорайоне Каменная Горка, в районе станции метро «Пушкинская» и на улице Богдановича.

Ранее в МВД Белоруссии сообщили, что в ИВС страны после протестов 13 декабря отправили 271 человека.

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