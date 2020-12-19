Кудрин сдал второй отрицательный тест на коронавирус
- Reuters
«Вчера получил второй отрицательный тест (на коронавирус. — RT). Но пока работаю дистанционно. Спасибо всем за добрые пожелания здоровья! Берегите себя», — написал Кудрин.
2 декабря стало известно, что у Кудрина выявлен коронавирус. Позднее появилась информация, что Матвиенко ушла на самоизоляцию после контакта с человеком, заболевшим COVID-19.
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что Путин не контактировал лично с заболевшим COVID-19 Кудриным.