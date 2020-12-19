Кудрин сдал второй отрицательный тест на коронавирус

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Глава Счётной палаты России Алексей Кудрин на своей странице в Twitter сообщил, что получил второй отрицательный тест на коронавирус.
Кудрин сдал второй отрицательный тест на коронавирус
  • Reuters

«Вчера получил второй отрицательный тест (на коронавирус. — RT). Но пока работаю дистанционно. Спасибо всем за добрые пожелания здоровья! Берегите себя», — написал Кудрин.

2 декабря стало известно, что у Кудрина выявлен коронавирус. Позднее появилась информация, что Матвиенко ушла на самоизоляцию после контакта с человеком, заболевшим COVID-19. 

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что Путин не контактировал лично с заболевшим COVID-19 Кудриным.

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