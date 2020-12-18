В Молдавии за сутки выявили более 1400 случаев коронавируса
- Reuters
Об этом сообщает пресс-служба Минздрава республики.
«Сегодня (18 декабря. — RT) в Молдавии был зарегистрирован ещё 1441 новый случай заболевания коронавирусом… Общее число людей, у которых диагностирован коронавирус, достигло 133 360», — сказали в ведомстве.
Уточняется, что всего в стране от коронавирусной инфекции вылечились 115 612 человек, 2,7 тыс. пациентов с COVID-19 скончались.
Ранее молдавский лидер Игорь Додон выразил готовность в числе первых привиться после получения российской вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19.