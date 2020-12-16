Оппозиция Армении проведёт 22 декабря общенациональную забастовку

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Представитель оппозиционной партии «Дашнакцутюн» Ишхан Сагателян заявил, что оппозиция Армении проведёт 22 декабря общенациональную забастовку.
Оппозиция Армении проведёт 22 декабря общенациональную забастовку
  • Reuters

По его словам, забастовка стартует по окончании траура по погибшим при конфликте в Нагорном Карабахе, который продлится с 19 по 21 декабря.

«19 декабря мы организуем и проведём траурное шествие в честь погибших героев. Сразу после окончания траура, во вторник, будет проведена общенациональная забастовка. Призываем всех к ней присоединиться», — цитирует его ТАСС.

Ранее в Ереване прошла очередная акция протеста. Участники митинга требовали отставки премьера Армении Никола Пашиняна.

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