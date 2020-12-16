В Молдавии за сутки выявили более 1600 случаев коронавируса

В Молдавии за сутки подтвердили 1673 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, общее число пациентов с COVID-19 достигло 130 329.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава республики.

«Сегодня (16 декабря. — RT) в Молдавии было зарегистрировано ещё 1673 новых случая заболевания коронавирусом… Общее число людей, у которых диагностирован коронавирус, достигло 130 329», — сказали в ведомстве.

Уточняется, что всего в стране от коронавирусной инфекции вылечились 112 677 человек, 2650 пациентов с COVID-19 скончались.

Ранее молдавский лидер Игорь Додон выразил готовность в числе первых привиться после получения российской вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19.