В Молдавии за сутки выявили более 1600 случаев коронавируса
- @protectiesocialamoldova
Об этом сообщает пресс-служба Минздрава республики.
«Сегодня (16 декабря. — RT) в Молдавии было зарегистрировано ещё 1673 новых случая заболевания коронавирусом… Общее число людей, у которых диагностирован коронавирус, достигло 130 329», — сказали в ведомстве.
Уточняется, что всего в стране от коронавирусной инфекции вылечились 112 677 человек, 2650 пациентов с COVID-19 скончались.
Ранее молдавский лидер Игорь Додон выразил готовность в числе первых привиться после получения российской вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19.