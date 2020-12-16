На Украине зафиксировали более 2 тысяч повторных случаев COVID-19
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«Повторный положительный результат ПЦР, полученный не ранее чем через 40 дней от первого положительного результата, был обнаружен у 2161 человека», — говорится в сообщении.
Как отмечается, это 0,25% от общего количества инфицированных с начала пандемии.
12% из них (250 человек) — медицинские работники, добавили в центре.
Ранее украинский министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что ограничительные меры помогли остановить «ураганное распространение» коронавируса.