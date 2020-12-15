В МЧС рассказали, с какими проблемами обращаются жители Карабаха
- Reuters
«К медикам МЧС России обратились свыше 80 человек, в 20 случаях приходилось прибегать к хирургическому вмешательству. Чаще всего местные жители обращаются с симптомами простудных заболеваний, жалобами на повышенное артериальное давление, а также с травмами после осколочных ранений», — цитирует ТАСС министерство.
Кроме того, с населением работают психологи МЧС. Граждане обращаются с вопросами, связанными с эмоциональной поддержкой.
«Многие испытывают тревогу и опасения, связанные с потерей близких и возобновлением обострения конфликта. Специалисты оказывают психологическую поддержку, стабилизируя тем самым психоэмоциональное состояние», — добавили в ведомстве.
Как сообщалось ранее, в Армении 19 декабря будет объявлен трёхдневный траур по погибшим в Карабахе.