В МЧС рассказали, с какими проблемами обращаются жители Карабаха

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Среди жителей Нагорного Карабаха некоторые обращаются к медработникам МЧС России с травмами после осколочных ранений, сообщили в ведомстве.
В МЧС рассказали, с какими проблемами обращаются жители Карабаха
  • Reuters

«К медикам МЧС России обратились свыше 80 человек, в 20 случаях приходилось прибегать к хирургическому вмешательству. Чаще всего местные жители обращаются с симптомами простудных заболеваний, жалобами на повышенное артериальное давление, а также с травмами после осколочных ранений», — цитирует ТАСС министерство.

Кроме того, с населением работают психологи МЧС. Граждане обращаются с вопросами, связанными с эмоциональной поддержкой.

«Многие испытывают тревогу и опасения, связанные с потерей близких и возобновлением обострения конфликта. Специалисты оказывают психологическую поддержку, стабилизируя тем самым психоэмоциональное состояние», — добавили в ведомстве.

Как сообщалось ранее, в Армении 19 декабря будет объявлен трёхдневный траур по погибшим в Карабахе.

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