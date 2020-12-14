В Ереване началась очередная акция протеста против Пашиняна

В Ереване стартовала очередная демонстрация, в рамках которой протестующие требуют отставки премьера Армении Никола Пашиняна.

Об этом сообщает РИА Новости.

По сравнению с предыдущими аналогичными мероприятиями шествие проходит не в центре столицы.

Уточняется, что демонстранты заняли несколько полос проезжей части проспекта Комитаса.

Полиция в действия протестующих пока не вмешивается.

10 декабря в Ереване задержали 42 участника акций протеста, требовавших от Пашиняна уйти в отставку. Оппозиционные партии Армении также предъявили ультиматум Пашиняну.