Тихановская призвала ЕС расширить санкционный список против Белоруссии

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Евросоюзу следует расширить санкции против руководства Белоруссии, заявила бывший кандидат в президенты республики Светлана Тихановская в интервью журналу Der Spiegel.
Тихановская призвала ЕС расширить санкционный список против Белоруссии
  • Reuters

Она отметила, что список ограничительных мер «непропорционально мал».

«Санкции нужно расширить. Мы слышим много слов поддержки, но нам нужны дела», — цитирует Тихановскую ТАСС.

Она призвала Германию брать на себя больше ответственности в этом вопросе.

По её мнению, зимой протесты в стране будут не такими многочисленными, однако весной они возобновятся в прежнем объёме.

Планируется, что в понедельник, 14 декабря, Тихановскую примет президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер. В октябре она встречалась с канцлером Ангелой Меркель.

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