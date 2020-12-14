Тихановская призвала ЕС расширить санкционный список против Белоруссии

Евросоюзу следует расширить санкции против руководства Белоруссии, заявила бывший кандидат в президенты республики Светлана Тихановская в интервью журналу Der Spiegel.

Она отметила, что список ограничительных мер «непропорционально мал».

«Санкции нужно расширить. Мы слышим много слов поддержки, но нам нужны дела», — цитирует Тихановскую ТАСС.

Она призвала Германию брать на себя больше ответственности в этом вопросе.

По её мнению, зимой протесты в стране будут не такими многочисленными, однако весной они возобновятся в прежнем объёме.

Планируется, что в понедельник, 14 декабря, Тихановскую примет президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер. В октябре она встречалась с канцлером Ангелой Меркель.