Тихановская призвала ЕС расширить санкционный список против Белоруссии
- Reuters
Она отметила, что список ограничительных мер «непропорционально мал».
«Санкции нужно расширить. Мы слышим много слов поддержки, но нам нужны дела», — цитирует Тихановскую ТАСС.
Она призвала Германию брать на себя больше ответственности в этом вопросе.
По её мнению, зимой протесты в стране будут не такими многочисленными, однако весной они возобновятся в прежнем объёме.
Планируется, что в понедельник, 14 декабря, Тихановскую примет президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер. В октябре она встречалась с канцлером Ангелой Меркель.