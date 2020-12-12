В Киеве за сутки более тысячи человек получили травмы из-за гололёда
- Reuters
«Сегодня собрал глав столичных районов, профильных заместителей председателя Киевской городской государственной администрации, руководителей коммунальных служб. Разговор был жёсткий. Утром я проехал по городу, проверил, как убирают город. В течение полутора суток уже продолжается непогода, сильная гололедица. Коммунальные службы отчитываются, что работают. Но ситуация в районах города, из того, что я увидел, не улучшилась. Тротуары, площади, немало переходов — сплошной каток», — говорится в Telegram-канале Кличко.
Он добавил, что в травмпункты за последние сутки обратились более тысячи киевлян.
Кличко обратился к главам районов с требованием срочно навести порядок в городе.