В Киеве за сутки более тысячи человек получили травмы из-за гололёда

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что более тысячи жителей украинской столицы за сутки обратились за помощью в травмпункты из-за гололёда на улицах города.

«Сегодня собрал глав столичных районов, профильных заместителей председателя Киевской городской государственной администрации, руководителей коммунальных служб. Разговор был жёсткий. Утром я проехал по городу, проверил, как убирают город. В течение полутора суток уже продолжается непогода, сильная гололедица. Коммунальные службы отчитываются, что работают. Но ситуация в районах города, из того, что я увидел, не улучшилась. Тротуары, площади, немало переходов — сплошной каток», — говорится в Telegram-канале Кличко.

Он добавил, что в травмпункты за последние сутки обратились более тысячи киевлян.

Кличко обратился к главам районов с требованием срочно навести порядок в городе.