МИД Казахстана отреагировал на слова Никонова о территории республики
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Как сообщили в пресс-службе МИД, в ведомство пригласили временного поверенного в делах России Александра Комарова.
«В ходе встречи заместитель министра иностранных дел Марат Сыздыков выразил недоумение по поводу высказываний на Первом канале председателя комитета по образованию и науке Государственной думы Российской Федерации Вячеслава Никонова о том, что «территория Казахстана — это большой подарок со стороны России», — говорится в заявлении министерства.
Там отметили, что «участившиеся провокационные выпады некоторых российских политиков» в отношении Казахстана «наносят серьёзный ущерб союзническим отношениям» между государствами.
«МИД РК ожидает адекватной оценки российской стороной подобных высказываний и призывает принять меры по недопущению впредь заявлений такого рода от государственных деятелей Российской Федерации», — добавили в МИД.
Комарову передали ноту с позицией Казахстана.