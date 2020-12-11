В Молдавии за сутки выявили более 1500 новых случаев коронавируса

В Молдавии за сутки подтвердили 1579 новых случаев инфицирования COVID-19, общее число заболевших — 124 264.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава республики.

«Сегодня (11 декабря. — RT) в Молдавии было зарегистрировано ещё 1579 новых случаев заболевания коронавирусом… Общее число людей, у которых диагностирован коронавирус, достигло 124 264», — сказали в ведомстве.

Уточняется, что всего в стране от коронавирусной инфекции вылечился 106 471 человек, 2521 пациент с COVID-19 скончался.

Ранее молдавский лидер Игорь Додон выразил готовность в числе первых привиться после получения российской вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19.

14 октября Сергей Колесников, депутат Госдумы III—V созывов, доктор медицинских наук, профессор, академик РАН, заслуженный деятель науки России, в беседе с ФАН напомнил об особенностях COVID-19.