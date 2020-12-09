Умер подписавший Беловежские соглашения экс-премьер Белоруссии Кебич

Бывший премьер-министр Белоруссии Вячеслав Кебич скончался на 85-м году жизни, передаёт БЕЛТА.

Сообщается, что информацию подтвердили в Совете министров республики.

В 1970-х годах Кебич возглавлял Минский станкостроительный завод им. Кирова, а затем занимался партийной работой.

В 1990—1994 годах был председателем Совета министров Белорусской ССР и независимой Республики Беларусь.

8 декабря 1991 года вместе со Станиславом Шушкевичем от имени Белоруссии подписал Беловежские соглашения о ликвидации СССР.