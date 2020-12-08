Зеленский назначил нового главу Закарпатской области

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Анатолия Полоскова главой Закарпатской областной государственной администрации.

Об этом сообщает офис президента Украины.

«Работал на разных должностях в банковском секторе, занимался предпринимательской деятельностью. С 2011 года был директором винодельческой компании», — говорится в биографии Полоскова, опубликованной пресс-службой Зеленского.

Ранее кабинет министров Украины одобрил назначение глав Одесской и Сумской областных государственных администраций. Также Зеленский назначил нового главу Николаевской области.