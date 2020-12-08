Зеленский назначил нового главу Закарпатской области

Короткая ссылка
Президент Украины Владимир Зеленский назначил Анатолия Полоскова главой Закарпатской областной государственной администрации.
Зеленский назначил нового главу Закарпатской области
  • © president.gov.ua

Об этом сообщает офис президента Украины.

«Работал на разных должностях в банковском секторе, занимался предпринимательской деятельностью. С 2011 года был директором винодельческой компании», — говорится в биографии Полоскова, опубликованной пресс-службой Зеленского.

Ранее кабинет министров Украины одобрил назначение глав Одесской и Сумской областных государственных администраций. Также Зеленский назначил нового главу Николаевской области.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить