В Азербайджане ужесточили карантинный режим

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Власти Азербайджана приняли решение ужесточить карантинный режим в стране с 14 декабря по 18 января 2021 года из-за ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19.
В Азербайджане ужесточили карантинный режим
  • © РИА Новости

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативный штаб при кабинете министров республики.

«Согласно постановлению кабинета министров с 00:00 14 декабря 2020 года по 00:00 18 января 2021 года на всей территории страны вводится ужесточённый карантинный режим», — отметили в оперштабе.

Вместе с этим РИА Новости пишет, что власти Азербайджана решили закрыть столицу страны.

С 14 декабря запрещается въезд и выезд из Баку.

Ранее президент Чили Себастьян Пиньера решил продлить действие режима катастрофы в стране из-за ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19.

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