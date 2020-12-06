Санду потребовала немедленной отставки правительства Молдавии
- Reuters
Об этом информирует РИА Новости.
Отмечается, что на площади перед зданием правительства Молдавии собрались сторонники Санду и представители разных политформирований. Протестующие заблокировали движение в центре Кишинёва.
Санду заявила, что для проведения досрочных выборов в парламент необходима отставка кабмина.
«Правительство должно немедленно отправиться в отставку и запустить процедуру роспуска парламента», — сказала она.
Ранее сообщалось, что Соцпартия Молдавии инициирует неформальные переговоры с фракциями о роспуске парламента.