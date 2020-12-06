Санду потребовала немедленной отставки правительства Молдавии

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Избранный молдавский президент Майя Санду в ходе акции протеста в Кишинёве потребовала немедленной отставки правительства.
Санду потребовала немедленной отставки правительства Молдавии
  • Reuters

Об этом информирует РИА Новости.

Отмечается, что на площади перед зданием правительства Молдавии собрались сторонники Санду и представители разных политформирований. Протестующие заблокировали движение в центре Кишинёва. 

Санду заявила, что для проведения досрочных выборов в парламент необходима отставка кабмина. 

«Правительство должно немедленно отправиться в отставку и запустить процедуру роспуска парламента», — сказала она.

Ранее сообщалось, что Соцпартия Молдавии инициирует неформальные переговоры с фракциями о роспуске парламента.

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